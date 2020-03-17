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О нас

Мемориус в Чусовом

Компания «Мемориус» была создана более 12 лет назад, и является на сегодняшний день одной из старейших городских служб по оказанию ритуальных услуг, а также входит в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли Пермского края. Единая система работы с другими предприятиями Ассоциации дает уникальную возможность предоставления полного комплекса услуг как физическим, так и юридическим лицам, реализуя принцип “одного окна” – непосредственно в момент обращения заказчик получает информацию обо всех необходимых процедурах для оформления и организации похорон.

Сочетание многолетнего опыта старейших работников отрасли и современного подхода к работе с Клиентами и Партнерами позволяют нам быть самыми успешными на рынке услуг в городе Лысьва и Чусовой. Накопленный за годы опыт позволяет нам одинаково быстро и качественно выполнять заказы любого уровня сложности – как самые простые, в случае «обычных» похорон, так и разработанные в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика.

Мемориус в Лысьве

Самое важное для нас – помочь человеку в скорбную минуту, избавить его от решения неизбежных вопросов. Единственная цель – максимально тактично и четко исполнить пожелания клиента вне зависимости от его социального статуса и финансовых возможностей. В «Мемориус» реализуется социальная программа по заключению прижизненных договоров на оказание ритуальных услуг.

Мы можем предложить Вам:
- полный комплекс услуг по оформлению и организации захоронения или кремации умершего;
- выезд агента в любую точку города для оформления и организации захоронения или кремации;
- оказание содействия по оформлению гербового свидетельства о смерти и справки на получение пособия на погребение в ЗАГСе;
- широкий ассортимент предметов похоронного ритуала: гробов, венков, лент, надгробий и других принадлежностей;
- оформление прижизненного договора на оказание ритуальных услуг как для физических, так и для юридических лиц;
- консультация агента и другие ритуальные услуги.

Специалисты «Мемориус» готовы с максимальным тактом и пониманием взять на себя весь груз проблем наших клиентов, испытавших на себе горе утраты родных и близких.

Наши преимущества

Работаем круглосуточно

Бесплатный выезд агента

Низкие цены

Гарантия на все услуги

Ритуальные услуги

Мы оказываем полный спектр ритуальных услуг. Лучшим решением во многих ситуациях остается вызов сотрудника ритуального агентства и готовые решения: стоимость организации похорон включает комплекс мер.

Подготовка и регистрация места захоронения
Услуги по захоронению и кремации
Транспортирование останков и праха умерших
Катафальные перевозки
Автобусные перевозки
Предпохоронное содержание останков и праха умерших
Все услуги
На некоторые услуги и товары

Действуют скидки и рассрочка

Мы ведём свою деятельность в строгом соответствии с политикой социальной ответственности. В частности, гарантирует нуждающимся гражданам реализацию продукции и услуг по льготным тарифам.

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Отзывы клиентов

Александр Волков
05.03.2020

Наша семья постоянно проживает в Москве, но отец работал и жил в Лысьве. После его гибели потребовалось перевезти тело в родной город. Компанию «Мемориус» нашли через интернет и ни разу не пожалели!Ребята очень хорошо делают свое дело. Рекомендую.

Власов Владимир
15.12.2019

Два месяца назад обратились в компанию «Мемориус». Заказывали перевозку груза 200 в Питер. Все было сделано очень четко. Оформление необходимых документов, доставка гроба с телом в аэропорт, сопровождение…Все-все взяли на себя сотрудники агентства. Большое спасибо за качественные услуги, оказанные в тяжелый для нас момент.

Вадим Муртазин
11.12.2019

Я очень благодарен вашей компании за помощь в похоронах мамы, которые состоялись в прошлом году. Ритуальный агент приехал всего через 40 минут после звонка. Помог с оформлением свидетельства о смерти, предложилна выбор несколько вариантов гроба, порекоменд овал кафе. По факту сотрудник «Мемориус» сопровождал нас от первого звонка и до кремации.

Мария Некрасова
18.11.2019

Спасибо Вашему агентству за помощь в проведении похорон. Когда случилось несчастье, пришла какая-то апатия. Вроде бы понимаешь, что нужно заниматься вопросами похорон, организовывать прощание, оформлять бумаги, нони на что нет ни сил, ни желания. Просто оп устились руки… В этот момент очень помогли агенты Вашей компании.

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