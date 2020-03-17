Компания «Мемориус» была создана более 12 лет назад, и является на сегодняшний день одной из старейших городских служб по оказанию ритуальных услуг, а также входит в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли Пермского края. Единая система работы с другими предприятиями Ассоциации дает уникальную возможность предоставления полного комплекса услуг как физическим, так и юридическим лицам, реализуя принцип “одного окна” – непосредственно в момент обращения заказчик получает информацию обо всех необходимых процедурах для оформления и организации похорон.

Сочетание многолетнего опыта старейших работников отрасли и современного подхода к работе с Клиентами и Партнерами позволяют нам быть самыми успешными на рынке услуг в городе Лысьва и Чусовой. Накопленный за годы опыт позволяет нам одинаково быстро и качественно выполнять заказы любого уровня сложности – как самые простые, в случае «обычных» похорон, так и разработанные в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика.

Самое важное для нас – помочь человеку в скорбную минуту, избавить его от решения неизбежных вопросов. Единственная цель – максимально тактично и четко исполнить пожелания клиента вне зависимости от его социального статуса и финансовых возможностей. В «Мемориус» реализуется социальная программа по заключению прижизненных договоров на оказание ритуальных услуг.

Мы можем предложить Вам:

- полный комплекс услуг по оформлению и организации захоронения или кремации умершего;

- выезд агента в любую точку города для оформления и организации захоронения или кремации;

- оказание содействия по оформлению гербового свидетельства о смерти и справки на получение пособия на погребение в ЗАГСе;

- широкий ассортимент предметов похоронного ритуала: гробов, венков, лент, надгробий и других принадлежностей;

- оформление прижизненного договора на оказание ритуальных услуг как для физических, так и для юридических лиц;

- консультация агента и другие ритуальные услуги.

Специалисты «Мемориус» готовы с максимальным тактом и пониманием взять на себя весь груз проблем наших клиентов, испытавших на себе горе утраты родных и близких.